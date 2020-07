Stasera in tv | 28 luglio | Sorelle | Anticipazione secondo episodio (Di martedì 28 luglio 2020) Martedì 28 luglio alle ore 21.25 su Rai Uno andrà in onda la fiction drammatica Sorelle con Anna Valle. Il 28 luglio alle ore 21.25 andrà in onda su Rai Uno la fiction Sorelle diretta da Cinzia TH Torrini con Anna Valle, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri, Ana Caterina Morariu, Elena Silani, Loretta Goggi … L'articolo Stasera in tv 28 luglio Sorelle Anticipazione secondo episodio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TerzoDel : Buongiorno a tutti, Ecco il palinsesto della settimana, da stasera saremo live sul nostro canale Twitch con ' Groun… - giuseppecastel6 : Due appuntamenti di lusso stasera martedì 28 luglio in Tv (in Umbria alle ore 22,20 su canale 11-Trg del digitale t… - giuseppecastel6 : Due appuntamenti di lusso stasera martedì 28 luglio in Tv (in Umbria alle ore 22,20 su canale 11-Trg del digitale t… - giuseppecastel6 : Tv, due appuntamento di lusso stasera 28 luglio su canale 11-Trg - comunepordenone : Ultimo appuntamento del festival #Jazzinsieme 2020 con lo 'Spiritual Trio' di @BossoFabrizio che rende omaggio alla… -