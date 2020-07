Sta per iniziare il massacro della “Festa del Sacrificio”: in Italia “saranno sgozzati circa 500mila animali” (Di martedì 28 luglio 2020) “Giovedì inizia l’edizione 2020 della Festa del Sacrificio, una delle feste più importanti per il mondo musulmano che ricorda il sacrificio di Abramo (richiamato anche nella nostra Bibbia), nulla da dire ovviamente sulla faccenda religiosa in se, invece qualcosa, anzi molto da obiettare, abbiamo sulla mattanza degli animali, molti dei quali macellati senza alcun rispetto delle norme nazionali Italiane della macellazione direttamente nelle case dei fedeli islamici“: lo afferma in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Tanto per dare l’idea di questa mattanza, basti pensare che in Italia i musulmani sono circa 3 milioni di cui quasi un milione circa in Lombardia. La festa del sacrificio si apre nella serata di giovedì 30 ... Leggi su meteoweb.eu

chedisagio : Quando Salvini dice: 'io la mascherina non la metto' non sta rivendicando una libertà per sé. Sta mettendo in peri… - thetrueshade : Qualcuno può controllare se il social media manager dell’Inter sta bene? Al minuto dopo del fischio finale di Cardi… - marattin : Sta dall’altra parte del mondo rispetto a noi, ma Jacinda Arden (primo ministro della Nuova Zelanda) è una delle fi… - _stan_account_ : RT @SottonaPerHobi: Ma c'è ancora gente che sta streammando? No perché ok che è estate e cazz4te varie ma passare da 500 copie a settimana… - rontagnano : MA PERCHE NON CACCIANO STA DONNA LAMORGESE. MA GUARDATE QUESTE IMMAGINI. I NERI CI PRENDONO PER IL CULO -

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Un'ondata di caldo africano sta per abbattersi su Parma Gazzetta di Parma CORONAVIRUS: FOCOLAI in ITALIA, ecco la MAPPA AGGIORNATA, regione per regione

Ecco i FOCOLAI attivi in ITALIAIn Italia continuano ad emergere, giorno dopo giorno, FOCOLAI di CORONAVIRUS, da Nord a Sud. Si tratta di un fenomeno già messo in conto come conseguenza della fine del ...

Scatto di Ubi Banca sul Ftse Mib dopo estensione di due giorni Opas Intesa

Ubi Banca dopo non aver fatto prezzo in avvio scatta al rialzo e arriva a guadagnare quasi nove punti, dopo che la Consob ha esteso di due giorni l'Opas di Intesa Sanpaolo. L'estensione a giovedì 30 l ...

Ecco i FOCOLAI attivi in ITALIAIn Italia continuano ad emergere, giorno dopo giorno, FOCOLAI di CORONAVIRUS, da Nord a Sud. Si tratta di un fenomeno già messo in conto come conseguenza della fine del ...Ubi Banca dopo non aver fatto prezzo in avvio scatta al rialzo e arriva a guadagnare quasi nove punti, dopo che la Consob ha esteso di due giorni l'Opas di Intesa Sanpaolo. L'estensione a giovedì 30 l ...