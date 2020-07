Spy × Family arriverà in Italia con Planet Manga: l’annuncio (Di martedì 28 luglio 2020) Planet Manga rivela il mistero dei codici binari presenti in alcuni dei suoi ultimi albi. Si tratta dell’imminente pubblicazione di Spy x Family, uno degli ultimi successi di Jump Nelle ultime settimane, i lettori dei fumetti pubblicati da Planet Manga avevano trovato dei misteriosi “codici segreti” al loro interno. Le sequenze di numeri binari sono apparse per esempio trai credits di Moriarty The Patriot 11 e One-Punch Man 21. La casa editrice ha mantenuto il mistero per tutto luglio, invitando i lettori a risolvere l’enigma con un post sulla loro pagina Facebook. Infine, nei giorni scorsi, con una diretta sempre sulla loro pagina, Planet Manga ha rivelato l’arcano: Spy x Family di Tatsuya Endo è ... Leggi su tuttotek

