Sports Illustratred contro la Juventus: “L’attuale modello di calcio europeo è insostenibile” (Di martedì 28 luglio 2020) In seguito alla conquista del nono scudetto consecutivo per la Juventus, il noto periodico sportivo statunitense, Sports Illustrated ha voluto analizzare le varie stagioni delle big europee e ha fortemente criticato il mondo del calcio: “Questo è il calcio moderno. Bayern Monaco , Parigi Saint-Germain, Real Madrid e Juventus hanno avuto tutti i loro problemi in questa stagione. Ma questo è ciò che rende il loro dominio continuato così scoraggiante. Anche nelle stagioni in cui hanno avuto problemi, l’élite vince comunque. Mentre la marcia schiacciante dei superclub continua senza gioia, l’attuale modello di calcio in Europa sembra sempre più insostenibile“. Leggi su sportface

