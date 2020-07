Sparatoria in Libia, Palazzotto: “Governo riferisca, non siamo complici di crimini” (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – “Voglio immaginare che” l’uccisione di tre persone in Libia da parte della Guardia Costiera “non sia il supporto che abbiamo fornito ai libici e voglio immaginare che il governo rimetta in discussione la scelta di addestrare dei criminali. Quello che e’ accaduto e’ gravissimo. Non possiamo derubricarla. Il governo abbia il dovere di venire in aula a spiegare al Parlamento”. Cosi’ Erasmo Palazzotto, presidente della commissione Regeni, in aula a Montecitorio. Leggi su dire

