Spal, Scurto è il nuovo tecnico della Primavera (Di martedì 28 luglio 2020) FERRARA - Giuseppe Scurto è il nuovo allenatore della Primavera della Spal . Il tecnico arriva sulla panchina estense dopo le esperienze su quelle Under 19 di Palermo e Trapani . Come ha comunicato il ... Leggi su corrieredellosport

news_ferrara : GIUSEPPE SCURTO NUOVO ALLENATORE DELLA PRIMAVERA SPAL

“SPAL srl comunica di aver affidato a Giuseppe Scurto l’incarico di allenatore della Primavera. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2021. Nato ...Grandi manovre non solo per quanto riguarda la prima squadra. In casa Spal infatti si lavora a pieno regime anche in campo giovanile, in maniera particolare sulla Primavera. La dirigenza biancazzurra ...