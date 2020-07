Spagna, aumento dei contagi e nuove restrizioni: Barcellona-Napoli a rischio (Di martedì 28 luglio 2020) Preoccupa la situazione dei contagi in Spagna, anche in vista del match di Champions League Barcellona-Napoli. Dopo la Catalogna, anche Madrid registra un cambio di tendenza della curva dei contagi e inasprisce le restrizioni. Come spiegato dal Ministro della Salute, nel fine settimana ci sono state 500 infezioni, la maggior parte delle quali in persone di età inferiore ai 40 anni. Data la situazione, il presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato nuove restrizioni: a partire da giovedì prossimo torna l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici, comprese le terrazze private, oltre al divieto di riunioni con più di 10 persone (anche in casa propria). I dati ufficiali dello scorso ... Leggi su sportface

