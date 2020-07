Sovranisti credono al ritiro della cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli a Bugliano: “Dittatura PD” (Di martedì 28 luglio 2020) Aggiornamento serale sulla bufala del Comune di Bugliano che ritira la cittadinanza onoraria a Bocelli: nonostante questo Paesino non esista, stanno fioccando commenti come “dittatura PD” e “Sindaco, dovrebbe vergognarsi”, a testimonianza della poca voglia degli utenti di documentarsi. Articolo originale Sta facendo discutere tanto la decisione del Comune di Bugliano, in merito al ritiro della cittadinanza onoraria per Andrea Bocelli. Una scelta che, come si può facilmente immaginare, nasce dalle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal tenore in occasione del suo intervento al convegno con Salvini e Sgarbi. Secondo le informazioni che vi ... Leggi su bufale

