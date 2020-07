Sottogretaria Salute, Zampa: "Tamponi ogni 7 giorni? Siamo pronti a discuterne” (Di martedì 28 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, che parlato proprio del protocollo attuale e di quelle che potrebbero essere le prossime modfiche in vista della stagione 2020/21: “Il Mi ... Leggi su tuttonapoli

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della possibile apertura degli stadi in Serie A che si prospetta per settembre. Le sue parole: «Dobbiamo guar ...La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della riapertura degli stadi che si prospetta per settembre. «Dobbiamo guardare giorno per giorno cosa succed ...