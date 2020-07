Sony VPL-GTZ380: proiettore laser professionale SXRD 4K (Di martedì 28 luglio 2020) Il versatile Sony VPL-GTZ380 offre immagini incredibili e un’esperienza di visione coinvolgente grazie a una luminosità di 10.000 lumen, 16.000:1 di contrasto nativo, l’ampio spazio colore DCI-P3 e supporto dell’HDR Sony annuncia il modello VPL-GTZ380, il nuovo proiettore professionale che con i suoi 10.000 lumen si posiziona come il più luminoso della line-up di modelli SXRD con segnali 4K nativi (4096 × 2160). Il Sony VPL-GTZ380, ideale per un’ampia gamma di applicazioni corporate, di intrattenimento e simulazione, combina contrasto, luminosità, range dinamico e risoluzione eccezionali con un esteso spazio cromatico per offrire un’esperienza visiva senza pari in qualsiasi ... Leggi su tuttotek

Sony VPL-GTZ380 il nuovo proiettore professionale 4k e 120Hz

