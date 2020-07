Sony A7s III ufficiale: “S” come sensibilità (Di martedì 28 luglio 2020) La nuova Sony A7S III offre funzionalità video in 4K a 120p, registrazione 4:2:2 a 10 bit, oltre 15 stop di gamma dinamica, prestazioni AF ottimizzate e molto altro. Scopriamo tutti i dettagli dopo la presentazione ufficiale di oggi pomeriggio! Dopo molte voci, smentite e snervanti attese, ecco che arriva in via ufficiale la nuova Sony A7s III. come ben sappiamo si tratta di una mirrorless pensata soprattutto per i videomaker, ma non solo: le parole chiave sono sensibilità e qualità d’immagine che fotografi e videomaker potranno sfruttare a loro piacimento. Sony A7s III: caratteristiche principali Processore d’immagine BIONZ XR di nuova concezione, con potenza di elaborazione di otto volte superiore, e nuovissimo sensore d’immagine CMOS Exmor R ... Leggi su tuttotek

lucaforti : E alla fine è arrivata lei, con il video 4K migliore che si potesse avere, un autofocus ibrido, stabilizzazione a 5… - lucaforti : Ebbene si, è arrivata la nuova Sony #a7sIII che tutti i videomaker - e non solo - aspettavano con ansia. Ecco a voi… - fotopuntoit : Sono passati cinque anni, era ottobre 2015 quando Sony presentava A7S II. Eccoci qui, oggi, con la nuova Sony A7S I… - fotopuntoit : Sensore BSI da 12 Mpxl, processore Bionz XR, mirino EVF da 9 milioni di punti ma soprattutto video 4K fino a 100 fp… - francesco_frenk : E dato che sono uno dei pochi fortunati ad averne avuta una in anteprima..prime impressioni e primi scatti (in Film… -