Sono un migliaio i frontalieri senza lavoro a causa del Covid (Di martedì 28 luglio 2020) Tra i tanti effetti collaterali del Covid c'è l'aumento delle disparità lungo la fascia di confine. Secondo gli ultimi dati gli stipendi dei lavoratori italiani Sono in media inferiori del 30% a ... Leggi su ilgiorno

iCick_e_Ciak : RT @diodeglizilla: Posso dire una cosa? Dico una cosa. La mia è la fascia di reddito che per fortuna bene a male a fine mese ci arriva semp… - LCUGOLLI64 : RT @diodeglizilla: Posso dire una cosa? Dico una cosa. La mia è la fascia di reddito che per fortuna bene a male a fine mese ci arriva semp… - mikferrazzano : RT @diodeglizilla: Posso dire una cosa? Dico una cosa. La mia è la fascia di reddito che per fortuna bene a male a fine mese ci arriva semp… - 68kikka : RT @diodeglizilla: Posso dire una cosa? Dico una cosa. La mia è la fascia di reddito che per fortuna bene a male a fine mese ci arriva semp… - SouthMando : RT @diodeglizilla: Posso dire una cosa? Dico una cosa. La mia è la fascia di reddito che per fortuna bene a male a fine mese ci arriva semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono migliaio Sono un migliaio i frontalieri senza lavoro a causa del Covid IL GIORNO Mario Paciolla: perché ai media non interessa? C’è un patto del silenzio tra governi e ONU?

Con la denuncia precisa del corrispondente dell’ANSA a Buenos Aires, per il quale vi sarebbe un “patto del silenzio” tra Bogotà, Roma e ONU, il caso dell’assassinio in Colombia di Mario Paciolla assum ...

L’assalto di Trump alla Cina e la fiaba della “libertà”

Nello schema di Vladimir Propp, forse il principale studioso di questo tipo di narrazione, tutte le fiabe hanno una struttura simile e ripetitiva. Ma il fondo più costante è l’orientamento morale, bas ...

Con la denuncia precisa del corrispondente dell’ANSA a Buenos Aires, per il quale vi sarebbe un “patto del silenzio” tra Bogotà, Roma e ONU, il caso dell’assassinio in Colombia di Mario Paciolla assum ...Nello schema di Vladimir Propp, forse il principale studioso di questo tipo di narrazione, tutte le fiabe hanno una struttura simile e ripetitiva. Ma il fondo più costante è l’orientamento morale, bas ...