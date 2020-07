Sondaggi politici Noto: caso Piacenza, fiducia in calo per i carabinieri (Di martedì 28 luglio 2020) Il caso della caserma Levante di Piacenza ha fatto crollare di 11 punti la fiducia degli italiani nei carabinieri. È quanto emerge dai Sondaggi politici Noto per QN realizzati il 24 luglio. Prima dello scandalo, che ha portato all’arresto di 6 carabinieri e a misure di custodia cautelare per altri 4 militari, il gradimento dell’Arma era tra i più alti tra le varie istituzioni prese in esame dall’indagine (69%, a pari merito con la Polizia e ben al di sopra della Chiesa e della Magistratura). Sul caso si è espresso anche l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “L’eventuale errore di pochi non sia la scusa per infangare donne e uomini in divisa che rappresentano una ... Leggi su termometropolitico

fanpage : Sondaggi politici, sorpresa per FdI: partito di Meloni cresce sia al Nord sia al Sud #28luglio - stati_generali : Gli astensionisti? Per la sinistra è meglio se continuano ad astenersi - SalvoTiconosco : SONDAGGI POLITICI: BENE PD e M5S, IN CALO SALVINI E MELONI ??????????HANNO INTERVISTATO I CLANDESTINI, LA MERKEL, RUTTER… - mgulivo7 : RT @SkyTG24: Sondaggi politici Swg: Lega al 26,3%, Pd al 19,8%, M5s al 16% - SkyTG24 : Sondaggi politici Swg: Lega al 26,3%, Pd al 19,8%, M5s al 16% -