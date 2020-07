Sondaggi, il Radar di Swg certifica il successo della Meloni: “Per FdI crescita sorprendente e continua” (Di martedì 28 luglio 2020) È una “crescita sorprendente e continua” quella che il “Radar” di Swg certifica per FdI. Mentre tutte le altre forze vivono alterne vicende sia in termini di consenso sul territorio sia in termini di elettorato di riferimento, infatti, il partito di Giorgia Meloni continua ad attrarre e consolidare sempre nuovi consensi, lungo tutta la Penisola. Parlano i Sondaggi e parlano anche i voti reali. L’analisi del biennio 2018-2020 L’analisi è di ampio respiro e prende in esame il biennio 2018-2020. Così registra una riduzione della diffusione della Lega sul territorio, pur confermando il primo posto del Carroccio. Il Pd poi si mostra come un partito dissanguato dalle fuoriuscite, che continua non solo a ... Leggi su secoloditalia

