Soccorso renziano pure in Lombardia. Mozione di sfiducia dei Cinque Stelle contro Fontana e la sua giunta, ma Italia Viva non la voterà (Di martedì 28 luglio 2020) La vicenda è nota. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, è finito di nuovo al centro dell’attenzione per la vicenda della donazione per i camici forniti alla Regione dalla ditta del cognato e per cui è indagato dalla magistratura. I Cinque Stelle lombardi con il capogruppo Massimo De Rosa hanno annunciato una Mozione di sfiducia nei suoi confronti e l’occasione sarà utile per chiarire in proiezione nazionale e quindi governativa, giochi e strategie degli alleati. Infatti, come riporta Il Fatto Quotidiano, l’annunciata Mozione ha messo in agitazione il Pirellone con metà del Pd a guida Fabio Pizzul che non vede la necessità di dimissioni, come del resto Italia Viva il ... Leggi su lanotiziagiornale

kiara86769608 : RT @Daviderel4: @carlakak Dallo scorso anno è indagato per violazione della Legge fallimentare e un ammanco da 800mila euro nella gestione… - 053_Vince : RT @Daviderel4: @carlakak Dallo scorso anno è indagato per violazione della Legge fallimentare e un ammanco da 800mila euro nella gestione… - MRendole : RT @Daviderel4: @carlakak Dallo scorso anno è indagato per violazione della Legge fallimentare e un ammanco da 800mila euro nella gestione… - Mohsa491 : RT @Daviderel4: @carlakak Dallo scorso anno è indagato per violazione della Legge fallimentare e un ammanco da 800mila euro nella gestione… - MargiePedersen : RT @Daviderel4: @carlakak Dallo scorso anno è indagato per violazione della Legge fallimentare e un ammanco da 800mila euro nella gestione… -