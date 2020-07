Smells Like Brussels Spirit: lo spirito di Bruxelles figlio della birra invenduta (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Here we are now, entertain us”, chissà se pensavano ai Nirvana gli artefici di Smells Like Brussels Spirit. Un distillato di birra figlio del nostro tempo. Quattro birrifici di Bruxelles – Brussels Beer Project, En Stoemelings, La Source e No Science – hanno unito i loro fusti di birra rimasti invenduti a causa del lockdown per farne un distillato. Oltre mille litri di birra fermentata che rischiava di andare perduta. La birra in fusto infatti si conserva ed invecchia meno di quella in bottiglia. Brussels Distillery si è fatta carico del progetto producendo uno Spirit ispirato alla tradizione nordeuropea del Gin. ... Leggi su winemag

MARI151280 : Smells like teen spirit Versione in latino classico Io sono ammaliata... Una canzone bella è bella SEMPRE!!! ?? - GioVlanco : Smells like 'ponete la camiseta' 'sé tu propio gf bro' - redlemongrass : @poseidoneaffogo dalla canzone She di Dodie, a un certo punto dice 'she smells like lemongrass and peach' ed ecco qua. - birraBUZZ : RT @infobirra: Dalla #birra invenduta in #lockdown nasce il distillato Smells Like Brussels Spirit!!! #infobirra - ilovebirra : RT @infobirra: Dalla #birra invenduta in #lockdown nasce il distillato Smells Like Brussels Spirit!!! #infobirra -

Ultime Notizie dalla rete : Smells Like Smells Like Brussels Spirit: lo spirito di Bruxelles figlio della birra invenduta WineMag.it I jeans di Gwyneth Paltrow (e figlia) rivelazione formato comfort di quello che va preteso da un look

Goop, quello che era partito nel 2008 come il blog di Gwyneth Paltrow che ora è un business ed e-commerce da centinaia di milioni di dollari l'anno, non è esattamente il posto dove comprare rimedi med ...

Goop, quello che era partito nel 2008 come il blog di Gwyneth Paltrow che ora è un business ed e-commerce da centinaia di milioni di dollari l'anno, non è esattamente il posto dove comprare rimedi med ...