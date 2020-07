Sky Sport, Serie A 37 Giornata, Diretta Esclusiva, Palinsesto Telecronisti (Di martedì 28 luglio 2020) Palla al centro su Sky Sport. Martedi 28 e Mercoledi 29 Luglio in campo la 37sima Giornata di Serie A. Saranno 7 gli incontri da seguire in Diretta Esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su NOW TV.Per tutti i match, sarà inoltre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. Leggi su digital-news

SkySport : 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - SkySport : 9?? NOVE VOLTE JUVE ??? Le emozioni della stagione dei campioni ?? - SkySport : 9?? NOVE VOLTE JUVE ??? I campioni che hanno fatto la storia ?? - sportli26181512 : Van Basten: 'De Ligt non è migliorato alla Juventus': L'ex campione del Milan non risparmia alcune critiche nei con… - sportli26181512 : Calendario Serie A, anticipi e posticipi dell'ultima giornata: come vederli su Sky e Dazn: La Lega Serie A ha uffic… -