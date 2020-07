“Sky”, la Juve ha raggiunto l’accordo con Milik: occhio alle contropartite per il Napoli (Di martedì 28 luglio 2020) Milik JuveNTUS- Ci siamo, secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio” noto esperto di mercato, la Juve e Milik avrebbero raggiunto un accordo di massima per il passaggio in bianconero dell’attaccante polacco. Ora resta da definire l’accordo tra le due società, con i bianconeri pronti a inserire un giocatore tra Bernardeschi, Luca Pellegrini o Romero. Milik Juventus, ostacolo ingaggio per Bernardeschi Come riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, il Napoli sarebbe interessato a Bernardeschi, ma l’alto ingaggio del centrocampista bianconero -circa 4 milioni di euro- starebbe frenando la trattativa. Leggi anche: Juventus, infortunio Dybala: ULTIMISSIME, ecco cosa ... Leggi su juvedipendenza

