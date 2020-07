Sky: incontro segreto tra il Napoli e il fratello di Boga a Parma (Di martedì 28 luglio 2020) Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha svelato un curioso retroscena nella trattativa del Napoli per Jérémie Boga, durante la trasmissione Sky Calcio Show. Gli azzurri infatti avrebbero incontrato in segreto il fratello del giocatore nel ritiro di Parma, quando hanno sfidato la squadra emiliana. In quell’occasione sarebbe stata raggiunta un’intesa con l’esterno. Il Sassuolo tuttavia ha chiesto 40 milioni di euro per cedere Boga, una cifra a cui il Napoli non vuole arrivare. Resta da capire se in un modo o nell’altro le parti potranno venirsi incontro per concludere l’affare. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

