Sistema elettrico italiano, il Covid-19 ne ha testato la resilienza (Di martedì 28 luglio 2020) Dal brusco calo della domanda al cambio del mix energetico: in un nuovo dossier, RSE ha analizzato la tenuta del Sistema elettrico nazionale offrendo un prezioso sguardo sul futuro che verrà Le misure di blocco applicate per arginare la crisi sanitaria del Covid 19 hanno determinato in pochissimo tempo un declino senza precedenti nella domanda globale di energia. Il più grande degli ultimi 7 decenni. Uno dei cali più vistosi si è registrato in Italia, tra i primi Paesi ad esser colpito duramente dal coronavirus. I dati Terna per il mese di marzo riportano un taglio della domanda di energia elettrica dell’11% su scala nazionale, con picchi record nelle regioni rosse. La contrazione dei consumi elettrici può, a prima vista, apparire un elemento positivo, soprattutto se considerate le ... Leggi su newsagent

La Corea del Sud ha annunciato di aver aperto un’indagine a carico di Tesla a causa di sospetti problemi di sicurezza legati ai veicoli elettrici prodotti dalla casa automobilistica di Palo Alto. Non ...

Ricarica facile di Mercedes con Me Charge. L'evoluzione dell'auto elettrica non riguarda esclusivamente l'autonomia

MILANO - L'evoluzione dell'auto elettrica non riguarda esclusivamente l'autonomia, ma pure la facilità con cui accedere ai punti di ricarica. Da sottolineare che l'Italia si piazza al quarto posto nel ...

La Corea del Sud ha annunciato di aver aperto un'indagine a carico di Tesla a causa di sospetti problemi di sicurezza legati ai veicoli elettrici prodotti dalla casa automobilistica di Palo Alto. Non ...