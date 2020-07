Simona Ventura su Terzi: “Sopravvissuti al lockdown, ci sposiamo!” (Di martedì 28 luglio 2020) Domani il settimanale Chi pubblicherà un’intervista a Simona Ventura in cui la conduttrice conferma di voler sposare Giovanni Terzi. Rimini la location? Nel numero del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini in edicola da domani, mercoledì 19 Luglio 2020, troveremo anche un’intervista esclusiva a Simona Ventura nella quale la conduttrice confermerà la ferrea volontà di sposare il giornalista Giovanni Terzi. I due stanno insieme ormai da un anno e mezzo ed hanno superato a pieni voti anche il periodo della convivenza forzata imposta dal lockdown a causa del Coronavirus. Il loro legame ne è uscito rafforzato; una bella eccezione visto che come scherza Simona ... Leggi su zon

