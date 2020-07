Simona Ventura si sposa: “Presto le nozze con Giovanni Terzi” (Di martedì 28 luglio 2020) Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano. La conduttrice Simona Ventura ha confermato che dopo un anno e mezzo di fidanzamento, adesso è pronta per sposare il giornalista Giovanni terzi. Lo ha detto al settimanale Chi in edicola dal 29 luglio 2020. “Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto”. Così Simona Ventura ha detto a Chi. Simona Ventura ha trovato l’altra sua metà Simona Ventura è certa che il giornalista sia la persona giusta per lei. Lo dimostrano i ... Leggi su pianetadonne.blog

