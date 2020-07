Simona Ventura parla del suo matrimonio: senza mascherina in un posto del cuore (Foto) (Di martedì 28 luglio 2020) Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti per il matrimonio, per il grande passo, e sembrache ci sia già la data delle nozze (Foto). Lo conferma proprio la conduttrice rivelando che lei e Terzi si sposeranno prima di quanto tutti possiamo immaginare. I tempi sono quindi maturi, dopo un anno e mezzo d’amore Simona Ventura e Terzi stanno per diventare marito e moglie. Dopo la lunga storia d’amore con Nicola Carraro adesso sembra tutta un’altra felicità, un altro amore. Non a caso la Ventura ci ha messo pochissimo per comprendere che questo matrimonio va fatto, che è il caso di dire il suo sì per la seconda volta. La data delle nozze è stata già spostata una prima volta a causa della pandemia ma ... Leggi su ultimenotizieflash

