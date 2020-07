Simona Ventura nuovo progetto dopo il lockdown: è tempo di cambiamenti (Di martedì 28 luglio 2020) Simona Ventura si confessa nel corso di un’intervista al settimanale Chi. Il lockdown ha profondamente inciso sulla sua vita e ora ha deciso di cambiare. Simona Ventura, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato di ciò che le è successo durante il lockdown. La conduttrice ha confessato di aver pensato che il periodo di quarantena avrebbe significato molto nella sua relazione con Giovanni Terzi: “Sarebbe stata la prova del nove”, ha commentato. In effetti, la convivenza forzata avrebbe potuto portare a dei disguidi non da poco, tanti sono gli esempi di coppie “Scoppiate” proprio durante il periodo di lockdown. Eppure per loro per fortuna è andata meglio, La Ventura ... Leggi su bloglive

