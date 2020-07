Simona Ventura: "Io e Giovanni Terzi ci sposeremo appena si potrà stare senza mascherina" (Di martedì 28 luglio 2020) "Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto". Così Simona Ventura torna ad annunciare (lo aveva già fatto qualche tempo fa), in una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola da domani, mercoledì 29 luglio, il matrimonio con il compagno, il giornalista Giovanni Terzi.Quanto al luogo che dovrebbe ospitar le nozze, in pole position c'è Rimini che "è certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare. Del resto avevamo già fissato una data, che poi è saltata. Ma, appena si potrà stare ... Leggi su blogo

