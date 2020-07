Simona Izzo rivelazione shock: “Mi sono indebitata”, ecco per cosa… (Di martedì 28 luglio 2020) Simona Izzo ha acquistato una villa extra lusso ma oggi giunge il pentimento Simona Izzo non ha resistito e così ha raccontato il più grande errore della sua vita, commesso circa 10 anni fa. La donna ha 67 anni e parecchio tempo fa presa dall’entusiasmo si fece convincere ad acquistare una villa extra lusso, pur essendo senza soldi, quindi indebitandosi. Non si tratta di una casa qualsiasi, ma di una villa storica a Favignana, in Sicilia. Questo posto è uno dei più difficili da raggiungere, ma che offre la serenità, la calma ed un panorama unico, speciale. Simona Izzo, un salto nel passato: il marito Tognazzi cerca di renderla sempre felice Simona Izzo ha raccontato di essere sempre stata innamorata di Favignana ... Leggi su kontrokultura

curadisplendere : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Malgioglio stufo dei continui discorsi sul sesso di Simona Izzo - bellalilli16 : RT @ippolitipaolo74: Baritalia News: Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “Ci siamo indebitati fino al collo e ora viviamo in una casa scavata in… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Simona Izzo: 'Con Ricky ci siamo indebitati per comprare casa a Favignana' - ippolitipaolo74 : Baritalia News: Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “Ci siamo indebitati fino al collo e ora viviamo in una casa scavata… - FilmNewsItaly : Simona Izzo: 'Con Ricky ci siamo indebitati per comprare casa a Favignana' -