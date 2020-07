Simona Izzo con mio marito Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa a Favignana (Di martedì 28 luglio 2020) La regista Simona Izzo ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘F’, dove ha raccontato di aver fatto non pochi sacrifici per acquistare la casa dei sogni a Favignana assieme al marito Ricky Tognazzi. La Izzo da sempre amante del mare, ha spiegato i motivi di questa scelta: “Favignana è un’isola meravigliosa, difficile da raggiungere, dove la vita sembra rimasta agli anni Sessanta, quando ero bambina. Con mio marito Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa costruita dentro una grande cava, 12 metri sotto il livello del mare. La chiamo la ‘vecchia signora’ perché richiede tanta cura: il ... Leggi su people24.myblog

