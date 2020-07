Sileri: “Mascherina? Usiamola come gli occhiali” (Di martedì 28 luglio 2020) “Siamo fuori dalla fase acuta dell’emergenza, abbiamo uno stato di osservazione che sta andando meglio del previsto: il temuto aumento dei nuovi casi legati alle riaperture non c’è stato”. Lo ha detto ad “Agora’ Estate” su Raitre il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. “Il virus circola pochissimo grazie a quello che stiamo facendo – ha sottolineato Sileri – Non so se il virus sia mutato, l’evidenza clinica è che negli ospedali le persone non vanno: non dobbiamo abbassare la guardia ma dobbiamo ricominciare a vivere con maggiore libertà. La mascherina? E’ come gli occhiali, la teniamo in tasca, in metro o in un luogo chiuso la indossiamo così come infiliamo gli occhiali per leggere”. Leggi su sportface

