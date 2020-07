Sicilia, la fuga di Porto Empedocle: Lamorgese manda l’esercito – VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) La situazione di Porto Empedocle è degenerata, con la fuga di oltre 500 migranti. Il Ministro Lamorgese ha scelto di schierare l’esercito Esercito italiano (Fonte foto: web)Sviluppi sulla situazione di Porto Empedocle. Di ieri, la fuga di più di cinquecento migranti appena arrivati in Italia, da un hotspot costruito sulla banchina del Porto agrigentino. L’allarme è scattato subito, non solo perché almeno 500 unità non erano sotto controllo, ma anche perché nessuno di loro era stato ancora visitato, e la possibilità di nuovi contagi da Covid non sarebbe stata da escludere. Ora, “quasi tutti” i migranti scappati sarebbero stati fermati e riportati al punto di ... Leggi su chenews

