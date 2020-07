"Siamo gay, non sposati. Non pensavo che...". Prego? La sconcertante risposta dell'ex fidanzato di Rocco Casalino (Di martedì 28 luglio 2020) Una lunga intervista, quella concessa da José Carlos Alvarez a Repubblica. Il fidanzato di Rocco Casalino si difende dalle accuse che lo hanno colpito dopo che si è venuti a conoscenza dei suoi "movimenti" col trading online. E, soprattutto, difende il portavoce di Giuseppe Conte dal sospetto di avergli fornito informazioni riservate. Ma nel corso del lungo colloquio, di cui vi abbiamo dato conto qui, c'è una risposta che più delle altre sorprende. Chiedono infatti al cubano Alvarez se non temeva che i suoi "giochi" col trading online avrebbero potuto creare degli imbarazzi a Casalino, come poi è stato. E lui risponde: "Siamo gay, non Siamo sposati, non pensavo che dal mio nome ... Leggi su liberoquotidiano

Poppulista : RT @Libero_official: Tutta l'ingenuità del fidanzato di Rocco #Casalino: 'Siamo gay e non sposati, non immaginavo che sarebbero potuti arri… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Tutta l'ingenuità del fidanzato di Rocco #Casalino: 'Siamo gay e non sposati, non immaginavo che sarebbero potuti arri… - patriziarutigl1 : RT @Libero_official: Tutta l'ingenuità del fidanzato di Rocco #Casalino: 'Siamo gay e non sposati, non immaginavo che sarebbero potuti arri… - Libero_official : Tutta l'ingenuità del fidanzato di Rocco #Casalino: 'Siamo gay e non sposati, non immaginavo che sarebbero potuti a… - _Maria2608 : @paperss2106 Perché siamo tutte gay -