Si può fare il bagno dopo mangiato? Dall’ILS arriva la verità

Secondo l'International Life Saving Federation non ci sono prove che fare il bagno dopo mangiato sia pericoloso, ma bisogna fare attenzione. Uno dei luoghi comuni estivi più famosi è quello per cui bisognerebbe aspettare almeno due ore dopo aver mangiato prima di fare il bagno. Il timore è quello di avere una congestione o un crampo e di trovarsi in pericolo di annegamento. Sembra però che non ci sia nulla da preoccuparsi. Infatti secondo l'International Life Saving Federation, l'organizzazione internazionale per la sicurezza in acqua, non ci sono prove mediche che sostengano la necessità di aspettare per fare il bagno dopo

