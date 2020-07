Sì del Senato alla risoluzione di maggioranza, stato di emergenza prorogato al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) AGI - L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza che dà il via libera alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. I voti a favore sono 157, i contrari 125. Il premier Giuseppe Conte, prima del voto, aveva detto in Parlamento come prorogare lo stato di emergenza fino al 31 ottobre fosse inevitabile. "Senza lo stato di emergenza decadrebbero i poteri straordinari ai molti soggetti attuatori" che sono per la maggior parte dei casi i presidenti della Regione. "La proroga dello stato di emergenza è una scelta obbligata", aveva osservato il premier che si era detto "rinfrancato" ... Leggi su agi

