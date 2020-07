Si allontana dalla struttura sanitaria e viene trovato disidratato e in gravi condizioni: 77enne salvato dalla Polizia (Di martedì 28 luglio 2020) Gli agenti del commissariato di Tivoli diretto da Paola di Corpo, hanno permesso di scrivere un lieto fine ad una storia che ha messo a rischio la vita di un 77enne ospite di una struttura sanitaria di Tivoli, con diversi problemi di salute, da cui si era allontanato nel pomeriggio del 25 luglio. L’anziano signore, che poteva liberamente uscire dalla struttura, era stato visto l’ultima volta verso le ore 16.00 presso la Cappella interna, per poi accorgersi in virtù della cena che non aveva fatto rientro. Immediatamente sono iniziate le ricerche da parte del personale sanitario della casa di cura che ha successivamente affiancato anche gli agenti del commissariato di Tivoli. I poliziotti dopo aver percorso in lungo e in largo le vie e i sentieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tivoli: anziano scompare da struttura sanitaria, trovato a terra disidratato

