Shoah, il sopravvissuto Sami Modiano ricevuto al Quirinale. Mattarella: “Ha sperimentato l’orrore e ne ha tramandato la memoria” (Di martedì 28 luglio 2020) “Ha sperimentato l’abisso e l’orrore dei campi di sterminio e coraggiosamente ha tramandato la memoria alle giovani generazioni. Perché non accada mai più”. Con queste parole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Sami Modiano, sopravvissuto ai campi di sterminio e testimone della Shoah, per consegnargli l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. L’onorificenza gli era stata conferita lo scorso 18 luglio, giorno del suo novantesimo compleanno: “La Repubblica italiana le deve profonda gratitudine per la sua testimonianza”, ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella. All’incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Avevo 14 anni e i miei occhi hanno visto cose orribili. Sono stato l'unico della mia famiglia a sopravvivere e per lunghi anni mi sono chiesto sempre il perchè. L'ho capit ...

Certe volte può bastare un gesto normale, istituzionale, per scatenare un’onda d’odio sui social che il Paese non merita. Ed è un fiume nero assai spesso nascosto dietro profili di soggetti inesistent ...

