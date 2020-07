Shining: il prequel mai realizzato avrebbe spiegato il finale (Di martedì 28 luglio 2020) Sono passati 40 anni da quando Shining – uno dei capolavori di Stanley Kubrick – giunse per la prima volta sul grande schermo. Si tratta di una pellicola, ispirata al romanzo di Stephen King, che ha conquistato diverse generazioni di appassionati, ma in cui troviamo un dubbio apparentemente inspiegabile. Alla fine del film, viene inquadrato un muro in cui è presente una misteriosa fotografia con Jack Torrance (Jack Nicholson) scattata nel 1921, anche se la storia è ambientata negli anni ’70. https://youtu.be/Abey64kpZws Di cosa si tratta? Per anni, Stanley Kubrick non ha spiegato l’origine della fotografia. Durante una recente intervista, Glen Mazzara ha dichiarato che il dubbio sarebbe stato risolto nel prequel che, però, non è mai stato realizzato. Mazzara si ... Leggi su optimagazine

