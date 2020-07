Serracchiani: controllare anche valichi minori con Slovenia (Di martedì 28 luglio 2020) Interrogazione a ministra Lamorgese su ingressi da Paesi a rischio “Un piano straordinario con controlli immediati da parte delle Forze dell’Ordine anche sui valichi minori tra Italia e Slovenia, con la previsione di tamponi e test sierologici, d’intesa con le Autorità sanitarie nazionali e regionali preposte”. E’ quanto chiede in un’interrogazione la deputata Debora Serracchiani alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, a seguito della diffusione dei contagi da coronavirus nei Paesi dei Balcani entrati nell’elenco di quelli a rischio da cui è vietato l’ingresso in Italia.La parlamentare rappresenta alla Ministra che gli “ingressi incontrollati riguardano sia migranti provenienti dalla rotta balcanica sia numerosi ... Leggi su udine20

