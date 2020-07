Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 37ª giornata (Di martedì 28 luglio 2020) 37ª e penultima giornata di questa anomala Serie A 2019-2020. Quasi tutti i verdetti sono stati ormai assegnati. L’ultimo, in ordine di tempo, lo Scudetto della Juve di domenica sera, oltre alle precedenti qualificazioni in Champions ed Europa League (con Roma e Milan a contendersi il posto ai gironi senza passare dai preliminari). Rimane da decretare solo la terza retrocessa in B, l’ultima squadra a far compagnia a Brescia e Spal. A contendersi questo “scettro” poco simpatico, Genoa e Lecce. Di seguito la programmazione tv del 37° turno. MARTEDI’ ore 19:30 Parma-Atalanta (Dazn) ore 21:45 Inter-Napoli (SKY) MERCOLEDI’ ore 19:30 Verona-Spal (Dazn) Lazio-Brescia (SKY) Sampdoria-Milan (SKY) Sassuolo-Genoa (SKY) Udinese-Lecce (SKY) ore ... Leggi su calcioweb.eu

Meno 180 minuti più recupero. Inizia l'ultima settimana di Serie A con un po' di verdetti già decisi ma con un paio di duelli che probabilmente dureranno fino all'ultimo. C'è ad esempio una serrata lo ...

