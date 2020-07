Serie A, Parma-Atalanta 1-2: la Dea rimonta i ducali e si riprende il secondo posto (Di martedì 28 luglio 2020) L'Atalanta vince in rimonta in casa del Parma e si piazza momentaneamente al secondo posto in classifica.I bergamaschi hanno gestito al meglio la sfida contro la compagine ducale nonostante il primo tempo si sia chiuso 1-0 in favore dei gialloblu grazie al guizzo del solito Dejan Kulusevski. Il pari degli orobici porta la firma di Ruslan Malinovski che a metà ripresa ha rimesso la gara in parità con una punizione perfetta dal limite dell'area, la rete del definitivo 1-2 è opera di Gomez che supera la retroguardia di casa e insacca alle spalle di Sepe.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol

SkySport : PARMA-ATALANTA 1-2 Risultato finale ? ? #Kulusevski (43') ? #Malinovskyi (70') ? #Gomez (84') ??… - SkySport : #ParmaAtalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - RaiSport : ?? L'#Atalanta ribalta il #Parma, 1-2 il finale #Malinovski risponde a #Kulusevski, la chiude #Gomez all'84' ??… - sportli26181512 : Parma-Atalanta 1-2: i bergamaschi passano al Tardini: E' terminata la prima gara del trentasettesimo turno di Serie… - Mediagol : #SerieA, #Parma-#Atalanta 1-2: la Dea rimonta i ducali e si riprende il secondo posto -