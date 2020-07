Serie A: le partite della trentasettesima giornata su Sky e DAZN (Di martedì 28 luglio 2020) Inter-Napoli Il campionato di Serie A è alle battute finali. Con la Juventus già Campione d’Italia, restano da stabilire gli altri verdetti, tra posti in Europa e salvezza. Si gioca la trentasettesima giornata; ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2019/20: dove seguire le partite della trentasettesima giornata Il turno si apre oggi con l’Atalanta di scena a Parma e il Napoli che fa visita all’Inter. Tutte le altre partite sono in programma domani. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV: Martedì 28 luglio ore 19.30 Parma-Atalanta, diretta DAZN e ... Leggi su davidemaggio

La penultima giornata di Serie A al via. Mancano ormai pochissimi verdetti per vere la classifica completa, in un turno in cui ci potranno essere importanti sviluppi sia sul fronte della lotta salvezz ...Juventus-Roma si giocherà sabato 1 agosto alle 20.45 allo Juventus Stadium di Torino. Gli uomini di Fonseca potranno così usufruire di un giorno in più di riposo in vista della gara degli ottavi di fi ...