Serie A, le designazioni arbitrali: Ghersini per Cagliari-Juventus (Di martedì 28 luglio 2020) Sono stati designati gli arbitri per la trentasettesima giornata del Campionato di Serie A, diciottesima di ritorno. Questi gli arbitri di tutte le gare in programma domani: H. VERONA – SPAL Mercoledì 29/07 h. 19.30 SOZZA MELI – MARCHI IV: ROS VAR: GIUA AVAR: PASSERI LAZIO – BRESCIA Mercoledì 29/07 h. 19.30 MASSIMI FIORITO – MASTRODONATO IV: GUIDA VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO SAMPDORIA – MILAN Mercoledì 29/07 h. 19.30 PASQUA MONDIN – DE MEO IV: MANGANIELLO VAR: MASSA AVAR: LO CICERO SASSUOLO – GENOA Mercoledì 29/07 h. 19.30 MARESCA TEGONI – COLAROSSI IV: ABISSO VAR: FABBRI AVAR: VALERIANI UDINESE – LECCE Mercoledì 29/07 h. 19.30 ORSATO MANGANELLI – GIALLATINI IV: LA PENNA VAR: GIACOMELLI AVAR: BINDONI Cagliari – Juventus ... Leggi su alfredopedulla

juve_magazine : SERIE A - 37° turno, Ghersini dirige Cagliari-Juve, Massimi Lazio-Brescia, ecco le altre designazioni delle gare de… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - 37° turno, Ghersini dirige Cagliari-Juve, Massimi Lazio-Brescia, ecco le altre designazioni delle gare del 29… - lazio_magazine : SERIE A - 37° turno, Ghersini dirige Cagliari-Juve, Massimi Lazio-Brescia, ecco le altre designazioni delle gare de… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - 37° turno, Ghersini dirige Cagliari-Juve, Massimi Lazio-Brescia, ecco le altre designazioni delle gare del 29… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - 37° turno, Ghersini dirige Cagliari-Juve, Massimi Lazio-Brescia, ecco le altre designazioni delle gare del 29… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Designazioni arbitrali Serie A 37^ giornata: Valeri per Inter-Napoli. Cagliari-Juve a Ghersini FantaMaster Lazio-Brescia, è Massimi l’arbitro del match: nessun precedente in Serie A

Lazio-Brescia, gara in programma per mercoledì 29 alle 19.30, sarà diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli Manca sempre meno a Lazio-Brescia, penultima giornata di Serie A e l’AIA ha reso not ...

Piccinini arbitrerà Torino-Roma, Lazio-Brescia al debuttante Massimi

Sarà Ghersini l'arbitro di Cagliari-Juventus, in campo domani sera alle 21.45, 18ma partita del girone di ritorno in Serie A. Lazio-Brescia è stata affidata a Luca Massimi, direttore di gara di Termol ...

Lazio-Brescia, gara in programma per mercoledì 29 alle 19.30, sarà diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli Manca sempre meno a Lazio-Brescia, penultima giornata di Serie A e l’AIA ha reso not ...Sarà Ghersini l'arbitro di Cagliari-Juventus, in campo domani sera alle 21.45, 18ma partita del girone di ritorno in Serie A. Lazio-Brescia è stata affidata a Luca Massimi, direttore di gara di Termol ...