Serie A, la ripresa preoccupa. E rispunta fuori la clamorosa idea: 5 gironi da 4 squadre o 2 da 10! (Di martedì 28 luglio 2020) rispunta fuori una clamorosa idea. E pensare che nessuno immaginava di doverne più parlare. Sì, perché il periodo in cui si vociferava di divisioni in gironi, di Serie A nell’anno solare o di playoff sembrano lontani. L’emergenza pandemia aveva portato la FIGC a prendere in considerazione particolari format. Poi si è ripreso a giocare e tutto è stato risolto. Forse. Anzi no. Perché l’anticipazione odierna del Corriere della Sera fa rispuntare fuori le “strane” idee della Federazione, su cui il presidente Gravina spinge ormai da tempo. Il problema è a monte: la data d’inizio della stagione 2020-2021. Lo aveva anticipato, lo stesso Gravina, nella giornata di ieri: ... Leggi su calcioweb.eu

