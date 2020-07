Serie A, Juventus Roma: stabilita la nuova data e orario del match (Di martedì 28 luglio 2020) Juventus Roma – Dopo aver definitivamente archiviato la pratica scudetto la Juventus prepara il prossimo match di campionato con la Roma. I bianconeri adesso cercheranno di chiudere al meglio questo finale di stagione prima di concentrarsi sulla Champions League che vedrà il club allenato da Sarri contro il Lione nel ritorno degli ottavi di finale. Cambio di programma: stabilita la nuova data e orario del match. Juve Roma: fischio d’inizio sabato alle 20:45 Il fischio d’inizio della sfida coi giallorossi è alle 20:45, non si giocherà di domenica bensì di sabato come si apprende dall’account Twitter ufficiale della società bianconera. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

OptaPaolo : 9 - Giorgio #Chiellini è l'unico giocatore ad aver collezionato almeno una presenza in tutte le ultime nove stagion… - SkySport : 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - Sport_Mediaset : Stessa squadra campione per 9 anni: l'Italia si interroga sui play-off. La Serie A è ormai da troppe stagioni sotto… - Mr9_88 : RT @AliprandiJacopo: La Roma resta a Torino fino a domenica e ha chiesto alla Juventus di potersi allenare giovedì e venerdì nel centro spo… - CelcanNell : RT @SkySport: Van Basten: 'De Ligt non è migliorato alla Juventus' -