Serie A, il programma di anticipi e posticipi della 38ª giornata di campionato: cambiano gli orari (Di martedì 28 luglio 2020) In attesa che venga giocata la 37esima giornata (i primi due anticipi sono in programma questa sera), la Serie A ha reso noto il programma della 38esima e ultima giornata di campionato del weekend con alcune novità di orario. Diversamente da questi ultimi due mesi scarsi di partite, per l'ultima giornata di campionato la Serie A ha infatti deciso di anticipare il fischio d'inizio dei match di un'ora ripristinando i canonici orari delle 18 e delle 20.45. Sabato 1 agosto si parte alle ore 18 con... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Serie programma Serie A, la 37a giornata: programma, classifica e dirette tv TeleRama News Orlandina, Venza: “Depositata l’iscrizione. La stagione ha tante incognite”

Serie A, sabato 1 agosto cinque anticipi dell’ultima giornata

La Lega Serie A ha comunicato date e orari per l’ultima giornata di campionato in programma nel weekend. “La 19a giornata di ritorno si disputerà domenica 2 agosto 2020, con inizio alle ore 20.45 (10 ...

