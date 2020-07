Serie A, entusiasmo Gravina: “Sei offerte per i diritti tv, ottime notizie per il calcio italiano” (Di martedì 28 luglio 2020) La Serie A sta rinconquistando lentamente l'appeal di un tempo.Fino allo scorso decennio, il campionato italiano era uno dei più seguiti in tutto il mondo: il fascino della tattica, i grandi allenatori e i tantissimi giocatori fenomenali che militavano nei top club, riuscivano ad attrarre un vastissimo pubblico proveniente dalle zone più svariate del pianeta. Dopo lo scandalo di calciopoli la situazione è decisamente cambiata: la Serie A ha perso il suo appeal a fronte di altri campionati europei, in primis la Premier League e poi la Liga di Barcellona e Real Madrid.Adesso sembra si stia assistendo ad una controtendenza, grazie ai successi ottenuti dalla Juventus sia in campionato sia in Champions League, all'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia, ai tanti ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Serie entusiasmo Serie A, entusiasmo Gravina: “Sei offerte per i diritti tv, ottime notizie per il calcio italiano” Mediagol.it Calcio C, De Feudis lascia il calcio giocato ma resta al Cesena

CESENA, 28 LUGLIO 2020 – Beppe De Feudis ha deciso di dire addio al calcio giocato. Dopo cinque promozioni e una Coppa I ...

Il Napoli Calcio Femminile pronto per la Serie A: la presentazione al Maschio Angioino

Si è tenuta questa mattina nel cortile del Maschio Angioino, la presentazione del Napoli Calcio Femminile che disputerà il prossimo campionato di Serie A, che partirà il 22 agosto. Il club partenopeo ...

