“Senza palle!”. Guerra aperta tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo: prima la querela poi insulti pesantissimi (Di martedì 28 luglio 2020) Non finiscono le polemiche intorno a Giancarlo Magalli. A pochi giorni dalla notizia di voler querelare l’ex amico Marcello Cirillo, per anni al suo fianco all’interno del contenitore Rai ‘I fatti vostri, arriva la risposta del cantante. Parole durissime destinate a inaridire ancora di più i rapporti tra i due. In un lungo sfogo su Instagram Marcello, che ha lavorato al fianco di Magalli per quasi dieci anni, ha definito l’ex collega un “senza p…e” e ha tirato in ballo Michele Guardì, storico regista e autore de I Fatti Vostri. “Caro Magalli, utilizzare tua mamma per mettermi in difficoltà e farmi apparire per quello che non sono è stata la cosa più triste che tu potessi ... Leggi su caffeinamagazine

