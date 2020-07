Senato: stato di emergenza prorogato fino al 15 ottobre (Di martedì 28 luglio 2020) AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Il Senato ha approvato con 157 sì la mozione della maggioranza che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre. Sono stati 125 i voti contrari, tra cui i Senatori del M5S Crucioli e Ciampolillo in dissenso con il proprio partito; 3 gli astenuti.Conte in Senato per la proroga dello stato di emergenzaIl Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato questo pomeriggio al Senato per quelle che in mattinata erano stata definite "comunicazioni su ulteriori iniziative relative all'emergenza COVID". Dopo ore di discussioni sulla proroga dello stato di emergenza in Italia, al momento in scadenza il 31 luglio 2020, la nuova data ... Leggi su blogo

