Senato approva la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre: 157 sì (Di martedì 28 luglio 2020) AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Il Senato ha approvato con 157 sì la mozione della maggioranza che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre. Sono stati 125 i voti contrari, tra cui i Senatori del M5S Crucioli e Ciampolillo in dissenso con il proprio partito; 3 gli astenuti.Conte in Senato per la proroga dello stato di emergenzaIl Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato questo pomeriggio al Senato per quelle che in mattinata erano stata definite "comunicazioni su ulteriori iniziative relative all'emergenza COVID". Dopo ore di discussioni sulla proroga dello ... Leggi su blogo

rtl1025 : ?? Il #Senato approva la mozione della maggioranza che proroga lo #statodiemergenza fino al 15 ottobre con 157 sì - varesenews : Conte: “Il virus circola ancora”, il Senato approva la proroga dello stato di emergenza - msn_italia : Fase 3: il Senato approva la risoluzione della maggioranza su proroga stato di emergenza - manu_etoile : RT @AMOREGRANDEE: LA DITTATURA COMUNISTA FA UN PASSO AVANTI ! #GiuseppeConte Senato approva risoluzione maggioranza su proroga stato emerge… - Laura64135537 : RT @Teresat14547770: Fase 3: il Senato approva la risoluzione della maggioranza su proroga stato di emergenza - Rai News -