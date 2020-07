Selvaggia Roma e Alessio Lo Passo stanno insieme? (Di martedì 28 luglio 2020) "A volte ritornano" è proprio il caso di dire data l'indiscrezione che mette al centro una coppia conosciuta nel 2012 nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di Alessio Lo Passo, ex tronista del programma di Canale 5 e Selvaggia Roma che sì, l'abbiamo conosciuta soprattutto a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, ma forse tanti non sanno o ricordano il fatto che la ragazza sia stata una corteggiatrice durante il trono di Lo Passo.Sarà per questo che, secondo una segnalazione dettagliata giunta al sito di Isa e Chia, Selvaggia e Alessio sarebbero stati visti insieme in un noto locale milanese. Si legge: Ieri sera al Just Cavalli di Milano ... Leggi su blogo

