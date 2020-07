Scuola, un medico per ogni istituto mascherina solo all'entrata: così sarà il rientro (Di martedì 28 luglio 2020) Ci sarà un medico per ogni Scuola e tutte le mattine, prima di entrare in classe, la maestra si farà misurare la febbre. Nel nuovo regolamento sulla sicurezza anti-Covid per il rientro... Leggi su ilmattino

repubblica : Scuola e Covid, medico di sorveglianza e test per studenti: le proposte per la riapertura - borghi_claudio : @TuminoMaurizio Paga pantalone anche per l'autobus della sua città o per il medico o per la scuola. Si chiamano ser… - ilghirigoro92 : Sento ora nella rassegna stampa che stanno pensando di introdurre il 'medico/infermiere di controllo' nelle scuole… - LeonardoLovati : Ritorno in classe a settembre, test e medico a scuola ma è rebus aule e docenti @sole24ore - davide_schroeer : RT @macche2palle: Il medico nelle scuole, farà tamponi, vaccini, test sierologici e farà isolare chi troverà positivo. Non mandate i vostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola medico Scuola, un medico per ogni istituto mascherina solo all'entrata: così sarà il rientro Il Messaggero Scuola, bozza avvio anno: obbligo mascherine, test e accessi contingentati

(Teleborsa) - Obbligo della mascherina per chiunque entri negli ambienti scolastici, precauzioni igieniche e accesso contingentato agli spazi comuni. Ma anche test sierologici per tutto il personale s ...

"La scuola è politica" Incontro con Giusti

Si parla di scuola oggi alle 21.30 alla Casa del Quartiere in piazza ... presentazione del libro "Emozioni virali. Le voci dei medici dalla pandemia" Il Pensiero Scientifico Editore.

(Teleborsa) - Obbligo della mascherina per chiunque entri negli ambienti scolastici, precauzioni igieniche e accesso contingentato agli spazi comuni. Ma anche test sierologici per tutto il personale s ...Si parla di scuola oggi alle 21.30 alla Casa del Quartiere in piazza ... presentazione del libro "Emozioni virali. Le voci dei medici dalla pandemia" Il Pensiero Scientifico Editore.