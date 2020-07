Scuola, referendum, elezioni: ecco cosa prevede la proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza – il documento (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio) Mentre a Palazzo Madama sono in corso le dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni rese dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla proroga dello stato di emergenza, l’Aula si prepara a votare in serata la risoluzione di maggioranza che Open è in grado di anticiparvi. Termine ultimo per lo stato di emergenza La risoluzione impegna il Governo «a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020». «A definire, altresì, con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali; ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi attuative dello ... Leggi su open.online

“I ragazzi hanno bisogno della scuola come luogo del sapere della conoscenza e avamposto di socialità. Non dimentichiamo che sono a casa dallo scorso 7 di marzo e i tempi di organizzazione della filie ...

Stato d’emergenza, il testo di maggioranza: “No election day nelle scuole e lezioni in aula. Stop Dpcm, restrizioni solo con decreti legge”

... maggioranza impegnano il governo innanzitutto a evitare che le scuole siano la sede del voto previsto il prossimo 20-21 settembre, quando si terranno le elezioni regionali e il referendum per il ...

